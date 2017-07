G8: FRATOIANNI, BENE PAROLE GABRIELLI, PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA

19 luglio 2017- 17:00

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Le parole di oggi di Franco Gabrielli sono importanti, è un'intervista coraggiosa. Avremmo voluto sentire parole come quelle di oggi 16 anni fa. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare 16 anni per sentirle da un capo della Polizia". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, che a 29 anni era a Genova durante il G8 del 2001."Dico a Gabrielli -aggiunge- che alcune delle cose che lui auspica -ad esempio i codici identificativi per l'ordine pubblico- si possono fare anche domani. Io mi auguro che questa cosa accada senza aspettare un'altra legislatura. Bene le parole di oggi ma si continui su questa strada anche con i fatti".