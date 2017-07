G8: LAFORGIA, CERTE PAROLE FANNO SCHIFO

21 luglio 2017- 17:15

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “Ero a Genova in quei tre giorni terribili del G8. Le categorie dei torti e delle ragioni non riescono a spiegare, da sole, quei drammatici momenti nei quali perse la vita Carlo Giuliani. Molto si è detto e molto si dirà. Ma le parole di quel consigliere comunale, non importa di quale partito sia, che dice 'se in quella camionetta ci fosse stato mio figlio, gli avrei detto di prendere bene la mira e sparare', sono il frutto di un patto di civiltà che è saltato, non solo sul web. E soprattutto sono parole che fanno schifo". Così su Facebook il capogruppo di Articolo 1–Mdp alla Camera, Francesco Laforgia.