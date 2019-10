16 ottobre 2019- 14:12 G8: scrittore Vuillard, 'condanna no global Vecchi non sproporzionata ma delirante' (2)

(Adnkronos) - Queste condanne "per devastazione e saccheggio" nei confronti di Vecchi, rileva ancora Vuillard, "sono state pronunciate in virtù del codice Rocco, introdotto durante il fascismo. Per me queste incriminazioni sono contrarie ai principi generali del diritto. Una persona non può essere condannata in questo modo solo perché ci sono stati disordini durante una manifestazione. È una legge dubbia e i fatti riscontrati nei confronti di Vecchi sembrano tutt’altro che inconfutabili". L’articolo 419 del codice penale, quello che prevede appunto, il reato di devastazione e saccheggio, prevede che 'chiunque (...) commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico'.Poi, rileva ancora Vuillard, "una condanna a dodici anni di carcere non è un dettaglio, è una vita. Di solito questo tipo di condanna così pesante è legato a violenze fisiche o addirittura a crimini più gravi. In questo caso non c’è stata violenza fisica. Per questo dico che non è una condanna sproporzionata ma delirante". Vuillard ricorda inoltre che l’attuale Capo della Polizia, Franco Gabrielli, nel 2017 "ha riconosciuto che al G8 di Genova c’è stata tortura" nella caserma di Bolzaneto. "E quindi, se si parla di tortura, si dovrebbero riconsiderare anche i fatti che sono di 18 anni fa".