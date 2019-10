24 ottobre 2019- 13:10 G8: si deciderà il 14 novembre su caso no global Vecchi (2)

(Adnkronos) - Il 23 agosto scorso la Corte di Appello di Rennes non aveva concesso l’immediata estradizione di Vecchi, chiedendo alle autorità italiane di fornire, appunto entro il 10 ottobre, un supplemento di informazioni relativo ai due mandati di arresto europei che erano stati emanati nei confronti di Vecchi. Il 27 settembre scorso la Corte d'appello di Rennes aveva respinto la richiesta di scarcerazione che era stata presentata dall'italiano. Gli avvocati di Vecchi, che avevano presentato la richiesta di rilascio lo scorso 22 agosto, chiedevano che fossero concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Intanto il 17 ottobre a Rennes, è stata organizzata una conferenza stampa dal Comitato di solidarietà a Vincenzo Vecchi, che si è costituito a Rochefort-en-Terre, in Bretagna, dove Vecchi, viveva negli ultimi 8 anni. Alla conferenza erano intervenuti membri del Comitato e anche Éric Vuillard, scrittore e cineasta francese che nel 2017 ha vinto il prestigioso premio letterario Goncourt per il suo romanzo 'L’ordine del giorno', che ha illustrato il contesto politico e giudiziario del dossier. Il primo ottobre Vuillard aveva firmato un appello, pubblicato sul quotidiano ‘Le Monde’, sottoscritto tra gli altri dal filosofo Giorgio Agamben, dalla scrittrice Annie Ernaux e del cantante Manu Chao.