25 ottobre 2019- 20:23 **G8: slitta al 15 novembre decisione su estradizione no global Vecchi**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La Corte di Appello di Rennes, apprende l'Adnkronos, prenderà una decisione il 15 novembre prossimosu Vincenzo Vecchi, il no global italiano che è stato arrestato in Francia ad agosto e non il 14 novembre come annunciato dalla stessa Corte al termine dell'udienza di ieri. A riferirlo all'Adnkronos è Maxime Tessier uno degli avvocati di Vecchi. L'udienza di ieri, durante la quale si sono svolte le arringhe degli avvocati di Vecchi, Marie-Line Asselin, Catherine Glon e Maxime Tessier, era stata convocata dopo che le autorità italiane avevano fornito, entro il 10 ottobre come richiesto, il supplemento di informazioni relativo ai due mandati di arresto europei che erano stati emanati nei confronti di Vincenzo Vecchi. Gli avvocati di Vecchi, latitante da 8 anni e che era ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001, hanno chiesto al tribunale di dichiarare la nullità del mandato d'arresto europeo e, in subordine, la possibilità per il loro assistito di scontare la condanna in Francia.