GALLETTI, DA MULTIUTILITY INNOVAZIONE E TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA

20 giugno 2017- 15:46

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "E' chiaro che dopo i risultati del G7 Ambiente e anche del mio recente viaggio in Cina, dove i cinesi hanno rinnovato la loro determinazione non solo ad andare avanti sull'accordo di Parigi ma ad assumere la leadership insieme all'Europa per portare avanti l'accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici, come l'economia circolare, l'uso efficiente delle risorse, un corretto smaltimento dei rifiuti diventi il driver economico dell'economia del 21esimo secolo". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti alla presentazione a Roma di 'Utili all'Italia', primo censimento delle migliori pratiche nei Servizi Pubblici realizzato da Utilitalia."In questo senso il ruolo delle multiutility è fondamentale perché loro hanno sviluppato nel settore delle acque, delle energie rinnovabili, dell'economia circolare, dell'efficientamento energetico prassi, innovazione e tecnologie che sono all'avanguardia. Quindi credo che noi in Europa e anche nel mondo abbiamo tutte le competenze e le possibilità per poter essere competitivi nella nuova economia".