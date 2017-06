GALLETTI, SCELTA TRUMP SUL CLIMA STRAPPO NELLO SCHEMA DELLE NAZIONI UNITE

6 giugno 2017- 15:02

Bologna, 6 giu. - (AdnKronos) - "In questi anni da ministro ho capito una cosa: in ambiente si vince insieme o si perde insieme". Ne è convinto Gian Luca Galletti, ministro dell'ambiente e padrone di casa del G7 Ambiente in calendario a Bologna l'11 e il 12 giugno, tra i relatori al convegno organizzato da Hera "Creatività e innovazione. La via italiana verso un'economia circolare"."Per fortuna le aziende americane sono molto più avanti di Trump, ma la sua scelta di uscire dagli Accordi di Parigi ci dice una cosa importante: ci parla del suo disinteresse per le trattative multilaterali e della sua volontà di trattare uno a uno. Si tratta di un enorme strappo nello schema delle Nazioni Unite". Galletti torna a sottolineare le grandissime possibilità occupazionali derivanti da un modello di economia sostenibile, non più lineare ma circolare: "Si apre a una serie di lavori completamente nuovi, come quelli legati alla ricerca di nuovi materiali, o quelli relativi al nuovo design industriale, nel quale l'Italia è all'avanguardia. Lo dico con sicurezza: l'economia circolare sarà protagonista della IV rivoluzione industriale". Il ministro punta tutto sulle nuove generazioni e su un nuovo modo di intendere l'educazione civica: "L'esempio che noi diamo è fondamentale, e spesso la politica è più indietro della società civile e dell'economia". Galletti porta come modello proprio Hera, "esempio di cosa possa essere una multiutility, fondata su innovazione, sostenibilità, inclusione e sviluppo".