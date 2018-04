26 aprile 2018- 15:50 Game of Thrones, arriva il prequel

Washington, 26 apr. - (AdnKronos) - Arriva il 'prequel' di Game of Thrones. Lo scrittore statunitense George Raymond Richard Martin, autore della saga fantasy "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la serie tv "Il trono di spade", ha finito un nuovo libro: si intitola "Fire and Blood" (Fuoco e sangue) e sarà pubblicato il prossimo 20 novembre da Bantam Books e HarperVoyager per i mercati britannico e americano. Il romanzo sarà ambientato 300 anni prima degli eventi di "Cronache del ghiaccio e del fuoco" e narrerà le vicende di una guerra civile che rischiò di eliminare per sempre la dinastia Targaryen. L'annuncio è stato dato dallo scrittore sul suo blog."Fire and Blood" sarà una "storia immaginaria", ha spiegato Martin, spiegando che il nuovo libro sta alla sua saga così come il "Silmarillion" di J. R.R. Tolkien, peraltro un romanzo incompiuto, sta al capolavoro fantasy "Il Signore degli Anelli". Niente da fare, invece, per ora, per i fan dei libri che hanno ispirato la serie televisiva di culto "Il trono di spade". George R. R. Martin ha fatto sapere che "The Winds of Winter", il sesto romanzo della popolare saga, non uscirà nel 2018, senza tuttavia comunicare una data. Il precedente libro della saga ("A Dance with Dragons") è stato pubblicato nel 2011. La nuova serie televisiva di "Game of Thrones" sarà trasmessa nel 2019.