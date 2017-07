GARANZIA GIOVANI: AD OLTRE 511MILA PROPOSTA ALMENO UNA MISURA PROGRAMMA

7 luglio 2017- 12:45

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Prosegue la crescita del numero dei giovani presi in carico e di quello dei giovani ai quali è stata offerta un’opportunità concreta tra quelle previste da Garanzia Giovani. Il report settimanale sull’attuazione del programma evidenzia, infatti, che, al 6 luglio, i presi in carico sono 960.232, 3.844 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento del 67% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della “fase 1” del programma; tra questi, sono 511.959 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 1.808 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 101,4%. Aumenta, sottolinea il ministero del Lavoro, anche il numero dei giovani che si registrano: sempre al 6 luglio, gli utenti complessivamente registrati sono 1.384.369, 5.263 in più rispetto a una settimana fa, con un incremento del 51,4% rispetto al 31 dicembre 2015. I giovani registrati al netto delle cancellazioni oggi sono 1.190.365, pari all’86% del totale dei registrati, con un incremento del 51,1% rispetto al 31 dicembre 2015.Il report fornisce, inoltre, i dati relativi ad incidenza e incremento percentuale dei registrati al netto delle cancellazioni sui registrati totali, dei presi in carico sui registrati al netto delle cancellazioni e degli individui interessati da una misura sui giovani presi in carico rispetto al 31 Dicembre 2015. In particolare, l’incidenza dei giovani registrati al netto delle cancellazioni sul totale dei registrati passa dall’86,2% all’86% (-0,2%); l’incidenza dei giovani presi in carico sui giovani registrati al netto delle cancellazioni passa dal 73% all’80,7% (+7,7%); l’incidenza dei soggetti cui è stata proposta una misura del programma sui giovani presi in carico passa dal 44,2% al 53,3% (+9,1%).