GARANZIA GIOVANI: DONAZZAN, DAREMO UN'OPPORTUNITà A CIASCUN 'NEET'

27 aprile 2017- 16:15

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Evento di lancio oggi, nell’InfiniteArea a Montebelluna (Treviso), del progetto nazionale “Meet the Neet”, promosso dal Ministero del lavoro insieme ad Anpal Servizi con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia del programma “Garanzia Giovani” coinvolgendo anche quei giovani che in genere sfuggono alle normali azioni del programma. Il Veneto è la regione che ha ottenuto i migliori risultati in Italia per “Garanzia Giovani”: dall’esordio nel maggio 2014 fino al 31 marzo 2017 sono state registrate 88.803 adesioni da parte di 79.192 giovani. All’evento di oggi hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e Maurizio Corradetti, referente della Direzione Occupazione e Affari sociali della Commissione Europea che ha il compito di monitorare e valutare la realizzazione dei progetti a carico del Fondo Sociale Europeo, venuto per rendersi conto dell’efficacia operativa delle iniziative venete. Neet è l'acronimo dell’inglese "Not in Education, Employment or Training", vale a dire i giovani che non lavorano e non studiano. Il progetto “Meet the Neet” si propone di realizzare azioni di disseminazione sul territorio e di coordinamento capaci di intercettare le categorie di giovani più a rischio attraverso attività di sensibilizzazione, per favorire la loro attivazione nel sistema “Garanzia Giovani”.