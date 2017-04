GARANZIA GIOVANI: DONAZZAN, DAREMO UN'OPPORTUNITà A CIASCUN 'NEET' (2)

27 aprile 2017- 16:15

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ”L’innovazione delle politiche pubbliche, volte in modo molto spinto all’impresa, è stata la ragione – ha detto l’assessore Donazzan – per cui “Garanzia Giovani” in Veneto ha funzionato. Non quindi politiche per la formazione, ma per il lavoro. Non è un caso se abbiamo scelto di presentare il lancio del progetto “Meet the Neet” in un capannone industriale rigenerato, in cui il mecenate-imprenditore Fabrizio Bof mette a disposizione di altre aziende e per selezionare giovani talenti le competenze della sua azienda leader di mercato”.Il laboratorio nazionale “Neet the Meet” avviato oggi vede coinvolte le Regioni Veneto, Lazio e Puglia. “E’ un progetto molto operativo e poco pubblicitario”, ha sottolineato il dirigente regionale dell’area Capitale Umano, Santo Romano. “Insieme ad alcuni docenti universitari, con i loro ricercatori, abbiamo avuto una platea di 120 giovani in cerca di lavoro, a cui vogliamo dare un’opportunità”. Seguiranno altre iniziative sul territorio.