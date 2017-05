GARANZIA GIOVANI: DONAZZAN, VENETO PRIMA REGIONE PER ADESIONI E RISULTATI (2)

11 maggio 2017- 12:53

(AdnKronos) - (Adnkronos9 - "In ogni caso – fa notare l’assessore – al termine del percorso proposto da Garanzia Giovani il 70,3 per cento degli iscritti in Veneto risultano aver avuto una o più esperienze di lavoro, a fronte di una media nazionale del 58,7%".“I numeri parlano chiaro – conclude la referente regionale per le politiche del lavoro e della formazione – Là dove opera una rete di centri e agenzie per le politiche attive e dove è radicato un sistema di formazione professionale e avviamento al lavoro strettamente interconnesso con le imprese, tutte prerogative della realtà veneta, i risultati ci sono e si vedono. Come possono testimoniare i 33 mila ragazzi usciti dal limbo dell’inoccupazione grazie alla declinazione veneta di Garanzia Giovani”.