GARANZIA GIOVANI: OLTRE 92 MILA LE ISCRIZIONI IN VENETO

29 giugno 2017- 16:36

Venezia, 29 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 92 mila e 700, di cui oltre 2 mila solo nell’ultimo mese, le iscrizioni a Garanzia Giovani Veneto al 31 maggio 2017. Il 96% di queste, ovvero pressoché la totalità, si sono tradotte in adesioni effettive che si concretizzano nella stipula del Patto di servizio necessario per essere presi in carico e ricevere assistenza dalla rete di Youth corner pubblici e privati distribuiti sul territorio regionale. I numeri principali emergono dal nuovo report di monitoraggio, a cura di Regione del Veneto e Veneto Lavoro, sulla iniziativa comunitaria riservata ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano.“I dati espressi nell’ultimo report di Garanzia Giovani Veneto non fanno altro che confermare la qualità e la lungimiranza dei nostri interventi - commenta l’assessore regionale alla formazione e al lavoro, Elena Donazzan - Non a caso nell’ultimo Comitato di Sorveglianza POR-FSE 2014/2020 abbiamo ricevuto il plauso della Commissione europea che ha visto nella Regione del Veneto un interlocutore serio e concreto, capace di accompagnare e valorizzare il capitale umano e le imprese del territorio. Non dobbiamo adagiarci sugli allori - aggiunge Donazzan - ma continuare sul cammino intrapreso già da qualche anno per dare il nostro apporto di crescita e innovazione al tessuto economico e produttivo regionale”.Il report mensile è stato recentemente oggetto di una revisione grafica e testuale che ha l’obiettivo di diffondere un documento snello e di facile lettura, che possa fornire informazioni essenziali sull’andamento del Garanzia Giovani in Veneto, demandando ad approfondimenti periodici più complessi l’analisi di tendenze specifiche.