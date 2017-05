GAS: 5 CEO EUROPEI INCONTRANO COMMISSARIO UE CANETE

15 maggio 2017- 18:35

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - Cinque Ceo di alcune tra le principali società di distribuzione di gas europee, tra cui Paolo Gallo, l'ad di Italgas, hanno incontrato oggi a Madrid il Commissario europeo per il Clima e l’Energia, Miguel Arias Cañete. Sul tavolo il tema della decarbonizzazione, lo sviluppo del biometano e i nuovi utilizzi del gas naturale, innovative data management, data protection e cybersecurity. Tutti temi che dovranno essere adeguatamente esaminati a livello europeo in maniera organica e strutturata attraverso la revisione del Gas Market Design, come avvenuto per il settore elettrico. I 5 Ceo nel 2016 hanno dato vita a 'Gas Distributors 4 Sustainability', una coalizione di alcuni tra i più grandi Distributori di gas in Europa: Italgas, Italia (Paolo Gallo), Grdf, Francia (Edouard Sauvage), Distrigaz Sud Retele, Romania (Vonjy Andriamanga), Galp Gás Natural Distribuição, Portogallo (Gabriel Sousa), Gas Natural, Spagna (Antoni Peris). Il gruppo dei distributori europei, si legge nella nota, ha espresso la propria soddisfazione per gli obiettivi e le finalità contenute nel pacchetto di misure pubblicate dalla Commissione Europea noto come 'Clean Energy for All Europeans' o 'Winter Package'. Le nuove norme tuttavia, secondo quanto sostengono i distributori di gas europei, dovranno essere particolarmente attente a rispettare il principio della neutralità tecnologica, evitando quindi di interpretare la decarbonizzazione nell’unica direzione dell’elettrificazione, oltre ad avere un approccio cost-effective.