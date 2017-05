GAS: 5 CEO EUROPEI INCONTRANO COMMISSARIO UE CANETE (2)

15 maggio 2017- 18:35

(AdnKronos) - Durante l’incontro con il Commissario Europeo i rappresentanti di GD4S hanno rimarcato il ruolo crescente del gas naturale e il suo contributo al raggiungimento dei target ambientali fissati dalla Cop21 di Parigi, al fine di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e della qualità dell’aria nelle nostre città e perseguire l'obiettivo di una società a basse emissioni.I rappresentanti dei distributori del gas hanno sottolineato tra le altre cose come, in tema di inquinamento locale, l’utilizzo del gas naturale in sostituzione di combustibili tradizionali come il carbone, il gasolio o la biomassa, riduca drasticamente le emissioni di NOx e Sox ed elimini completamente le emissioni di particelle solide; in tema di riscaldamento globale, se il gas naturale già fornisce un’importante riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al carbone e all'olio, il biometano, che rende il gas naturale rinnovabile, è in grado di raggiungere la neutralità della CO2 se non addirittura un saldo negativo. I rappresentanti di 'Gas Distributors 4 Sustainability' hanno infine sottolineato al Commissario Cañete l'opportunità di sostenere adeguatamente lo sviluppo del gas rinnovabile, allo stesso modo con cui sono state sostenute le altre energie rinnovabili nella loro fase di maturazione. Il gas rinnovabile, infatti è una soluzione estremamente vantaggiosa dal punto di vista ambientale perché "carbon neutral" ed immediatamente utilizzabile utilizzando il sistema infrastrutturale per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del gas naturale, esteso in modo capillare sul il territorio dell’Ue.