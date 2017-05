GAS: 5 CEO EUROPEI INCONTRANO COMMISSARIO UE CANETE (3)

15 maggio 2017- 18:35

(AdnKronos) - Nel suo intervento, Gallo ha evidenziato che mentre si discute delle possibili evoluzioni del mercato europeo dell'energia "dobbiamo riconoscere che al momento abbiamo diverse applicazioni delle stesse regole europee, come ad esempio nel caso dei certificati bianchi: in Italia abbiamo un meccanismo che è lontano da un’efficace redistribuzione dell'onere degli obiettivi di risparmio energetico e lo fa ricadere integralmente a carico delle società di distribuzione elettriche e del gas".La differente applicazione a livello nazionale delle medesime norme europee, ha sottolineato, "porta a risultati diversi e maggiori costi per i clienti finali in alcuni paesi, con il risultato di allontanare, in definitiva, la formazione di un vero unico e omogeneo mercato del gas europeo. È qualcosa da pensare attentamente per trovare le giuste contromisure".