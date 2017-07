GAS: A GIUGNO SICCITà TRAINA I CONSUMI +17,9%

3 luglio 2017- 14:39

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - I consumi mensili di gas registrano un forte rimbalzo in giugno, col il ridotto apporto delle rinnovabili e in particolare dell'idroelettrico a causa della siccità, che insieme alla maggior domanda elettrica e alle minori importazioni hanno fatto impennare i prelievi delle centrali. Secondo le elaborazioni della Staffetta Quotidiana e Rie sui dati di Snam Rete Gas, nel mese appena concluso l'Italia ha consumato 4.310,3 mln di mc di gas, circa 650 milioni di mc in più (+17,9%) che nel giugno 2016 (+20,7% sul 2015).Analizzando la domanda per settore di consumo, i prelievi del comparto civile sono diminuiti del 3,8% a 994,5 mln mc (+0,8% sul 2015), quelli dell'industria sono invece aumentati dell'8,9% a 1147,5 mln mc (+13,1% sul 2015). Ma il vero boom si registra nel termoelettrico dove l'incremento della domanda di elettricità per il caldo e la parallela flessione delle importazioni e della produzione idroelettrica per la siccità sono state compensate con una maggiore produzione delle centrali a gas. Queste ultime hanno chiesto 2.043,9 mln mc, quasi 600 mln mc in più su giugno 2016 con un incremento del 39% (+39,8% sul 2015).Se si ripercorre la serie storica, in un confronto tra i mesi di giugno degli ultimi quindici anni attraverso i numeri indice (giugno 2003=100), i consumi del mese appena concluso con 96,6 sono i sesti più bassi del periodo a pari merito con giugno 2011, preceduti da 2013 (77,1), 2014 (79,1), 2015 (80), 2016 (82) e 2012 (91,8).