GAS: A GIUGNO SICCITà TRAINA I CONSUMI +17,9% (2)

3 luglio 2017- 14:39

(AdnKronos) - A livello cumulato i prelievi dei primi sei mesi del 2016 sono in aumento del 9,6% sullo stesso periodo del 2016 a 39.155 mln mc (+11,1% sul 2015). Il comparto civile cresce del 3,7% a 18.512,1 mln mc (+0,1% sul 2015), il termoelettrico di ben il 20,7% a 12.254,4 mln mc (+33,4% sul 2015) e l'industria del 6,3% a 7.228,2 mln mc (+9,1% sul 2015). Passando all'offerta, al forte aumento dei prelievi si è accompagnato un meno pronunciato incremento dell'import con annesso calo delle iniezioni nette in stoccaggio. Nello specifico l'import è aumentato del 10,5% a 6.023,7 mln mc (+24,4% sul 2015) mentre le iniezioni nette negli stoccaggi sono diminuite del 5,9% sul 2016 a 2.061,1 mln mc (+13,9 % sul 2015). La produzione è calata ancora del 12,6% a 347,7 mln mc (-35,4% sul 2015).Analizzando l'import per punto d'ingresso, decisa frenata per il gas algerino (-47,8% a 907,9 mln mc), nel solo mese di giugno quasi 900 mln mc in meno, compensati da un balzo degli apporti dal Nord Europa (+296%, quasi 800 mln mc in più a 1.061 mln mc). In aumento il gas russo (+18,4% a 2.720,6 mln mc). Il libico flette di un 10,5% a 396,3 mln mc e il Gnl del Qatar a Rovigo cresce di un 9,5% a 643,6 mln mc. Il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio muove i terminal di Livorno (209 mln mc) e Panigaglia (84,8 mln mc).A livello cumulato nel primo semestre 2017 le importazioni aumentano del 13% a 35.450,5 mln mc (+20% sul 2015), la produzione scende del 4,9% a 2.572,8 mln mc (-20,2% sul 2015) mentre nei primi tre mesi della stagione di iniezione le immissioni nette si attestano a 5.543,8 mln mc, in aumento del 1,9% sullo stesso periodo del 2016 e del 7% sul 2014.