12 marzo 2019- 15:00 Gas: Caio, 'in transizione energetica gioca ruolo essenziale'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nella transizione energetica "il gas gioca un ruolo essenziale per modificare già nel breve tempo l'impatto ambientale" e ridurre la 'carbon footprint', il parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente. Ad affermarlo è il presidente di Saipem, Francesco Caio, in un'intervista all'Adnkronos.La transizione energetica, sottolinea, "è oramai acclamata. E' un tema condiviso sia al livello di Stati che di aziende. Ovviamente c'e' un grande interesse per le rinnovabili; ovviamente si va verso un'elettrificazione spinta anche nei trasporti. Ci vorrà tempo per arrivarci" ma la transizione energetica è in corso e in questo il gas reciterà un ruolo da protagonista.Saipem, rileva il presidente, "ha una tradizione forte e molte tecnologie che la mettono in gioco competitivamente sul versante del gas e sicuramente più gas nelle tecnologie che andiamo ad esprimere è uno degli elementi centrali che il management ha indicato al Cda per lo sviluppo dell'azienda".