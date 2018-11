14 novembre 2018- 19:45 Gas: Crippa, bene delibera Arera su bollette

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto della delibera approvata oggi dall’Arera che, a partire dal 1 gennaio 2019, riduce a due anni la prescrizione nei casi di ritardi nella fatturazione delle bollette del gas per responsabilità del venditore o del distributore, come già previsto per le forniture elettriche". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’energia Davide Crippa. "E’ un provvedimento importante - rileva Crippa - che recepisce e rende operativa una misura contenuta nella Legge di bilancio 2018, che era stata promossa dalle minoranze della scorsa legislatura in Parlamento. Si tratta di un ulteriore passo che va nella direzione di un reale sostegno ai consumatori, soprattutto quelli più deboli, e che ribadisce il ruolo di tutela che lo Stato esercita nei confronti dei cittadini".