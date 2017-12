GAS: STAFFETTA, A NOVEMBRE CONSUMI +6,3% (3)

4 dicembre 2017- 12:05

(AdnKronos) - Nello specifico l'import è diminuito dello 0,3% arrivando a 5.684,3 mln mc (+13% rispetto al 2015), la produzione cede il 10,4% fermandosi a 447,3 mln mc (-16% sul 2015) mentre le erogazioni nette dagli stoccaggi sono balzate del 43,5% rispetto a novembre 2016 a 1.772,2 mln mc (addirittura +91,4% sul 2015).Analizzando l'import per fonte, continua il recupero dei flussi di gas algerino (+8,1% a 1.979,9 mln mc), che resta seconda fonte dietro la Russia, a novembre cresciuta solo dello 0,5% a 2.593 mln mc. In flessione tutte le altre fonti via tubo a cominciare dal Nord Europa (-43,87% a 212 mln mc, Libia -8,4% a 428,9 mln mc). In aumento il Gnl qatarino a Porto Viro (+17,4% a 468 mln mc), di fatto fermi sia il rigassificatore di Livorno che quello di Panigaglia. A livello cumulato nei primi undici mesi 2015 le importazioni aumentano del 6,5% arrivando a 52.631,7 mln mc (+14,2% rispetto al 2015) e la produzione scende del 5,4% a 4.782,7 mln mc (-19,% sul 2015). Complessivamente nel periodo le importazioni dalla Russia, che si conferma prima fonte, sono aumentate del 5,1%, mentre quelle dall'Algeria sono cresciute solo del 1%.