1 febbraio 2019- 16:17 Gas: Staffetta, consumi a gennaio +19,8%

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Le temperature più rigide e una ripresa del termoelettrico hanno giovato ai consumi italiani di gas a gennaio. Secondo le elaborazioni della Staffetta Quotidiana sui dati di Snam Rete Gas, a gennaio l'Italia ha consumato 10.541,1 milioni di mc, oltre 1,7 miliardi di mc in più che nel gennaio 2018 (+19,8%), con un calo del 5,1% su gennaio 2017, che fu però straordinario sotto diversi aspetti.Analizzando la domanda per settore di consumo, grazie a temperature in media più rigide di un anno fa i prelievi del comparto civile sono aumentati del 22,2% a 6.316,9 mln mc (-6,2% invece sul gelido gennaio 2017). Un analogo aumento percentuale (+21,4%) ha riguardato i prelievi delle centrali elettriche, che salgono a 2.580 mln mc (-6,6% sul gennaio 2017 segnato dalla crisi del nucleare francese). Poco mossa la domanda industriale con 1.283,2 mln mc (-0,4% sul 2018 e -1,5% sul 2017).Passando all'offerta, ai maggiori prelievi di gennaio ha corrisposto un più pronunciato aumento dell'import, in aumento del 23,4% a 6.599 mln mc (-5,1% sul 2017), sostenuto soprattutto dalla Russia (+64,5% i flussi a Tarvisio a 2.756 mln mc) e in misura minore dalla Libia (+35,5% a 425,5 mln mc) e dal Gnl a Panigaglia (115,4 mln mc contro nulla nel 2018) e Rovigo (+18,2% a 668 mln mc) mentre l'Algeria frena del 17,7% a 1.731,4 mln mc e il Nord Europa del 4,1% a 659,2 mln mc. Il maggior import ha compensato un nuovo forte calo della produzione interna (-7,1% a 417,7 mln mc) e contenuto le erogazioni nette dagli stoccaggi, che comunque crescono del 17,5% a 3.524,3 mln mc. Le erogazioni nette dall'inizio della stagione invernale aumentano del 3,6% a 7.660 mln mc sullo scorso anno e dell'1% sull'analogo periodo dell'anno 2016-17.