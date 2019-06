3 giugno 2019- 15:18 Gas: Staffetta, temperature e Fer deboli spingono consumi a maggio +19% (2)

(AdnKronos) - A livello cumulato nei primi cinque mesi dell'anno l'Italia ha consumato 35.751,6 mln mc, oltre 1.100 mln mc o il 3,3% più dello stesso periodo del 2018 (+2,6% sul 2017), interamente grazie al termoelettrico che cresce del 14,9% % a 10.357 mln mc (+0,9% sul 2017) mentre il settore civile e l'industria sono in lieve calo: rispettivamente -0,8% a 18.210,4 mln mc (+4,2% sul 2017) e -0,7% a 6.200,9 mln mc (+1,9% sul 2017). Passando all'offerta, l'aumento dell'import è stato inferiore a quello della domanda: +6.520,4 mln mc, in crescita del 5,1% su maggio 2018 e del 4,7% su maggio 2017, con conseguente flessione delle iniezioni nette in stoccaggio, oltre 500 mln mc o il 18,9% in meno che nel 2018 a 2.163,7 mln mc (+1,2% sul 2017). Al 1 giugno il riempimento degli stoccaggi italiani era comunque superiore a un anno fa, sia in termini assoluti (oltre 116 TWh contro quasi 113) che percentuali (oltre 59% contro meno di 58%). La produzione nazionale si è attestata a 379,6 mln mc, un dato in calo del 14,5% sul 2018 e non molto diverso da maggio 2017 (365,1) quando però era ferma la produzione in Val D'Agri.Guardando alle singole fonti di importazione, poco da segnalare: Russia resta di gran lunga prima fonte con dati invariati su maggio 2018 (2953,2 mln mc), l'Algeria scende di un 12,3% e con 809,2 mln mc cede anche quest'anno il secondo posto al Nord Europa, anch'esso in calo del 14,3% a 1.095,7 mln mc. Sostenuti invece i flussi dalla Libia (533 mln mc, +143,6% su maggio 2018 quando i si erano interrotti) e le importazioni di Gnl (+34% a Panigaglia, +8,8% Rovigo e +232 a Livorno).