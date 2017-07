GAY: BOLDRINI, NO A DISCRIMINAZIONI CHE RICORDANO PEGGIORI PRATICHE PASSATO

24 luglio 2017- 20:04

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "'Non accettiamo gay e animali'. E’ questa la sconcertante risposta data dai titolari di una casa vacanze in Calabria ad una giovane coppia di omosessuali. Credo che vietare una prenotazione alberghiera a categorie di persone in base ai loro orientamenti sessuali sia inaccettabile dal punto di vista della dignità umana oltre che contrario al principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione". Lo scrive su facebook la presidente della Camera, Laura Boldrini."Per questo -aggiunge- ritengo doveroso stigmatizzare episodi di discriminazione che ci riportano alle peggiori pratiche della storia recente del nostro Paese e che non possono trovare spazio in una società aperta come vuole essere la nostra".