23 gennaio 2019- 12:06 Gay: Di Nicola, 'Libero toglie credibilità a giornalismo'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Riportare cifre e dati statistici sulla situazione economica o sul comportamento della popolazione italiana e su questo costruire articoli è giusto e normale, ma la prima pagina di Libero di oggi con una titolazione chiaramente omofoba offende non solo i cittadini e i fondamenti stessi della nostra democrazia, ma toglie ogni credibilità al giornalismo”. Lo dichiara, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle, Primo Di Nicola.“La propaganda discriminatoria e l'istigazione all'odio - prosegue - non arricchiscono il dibattito e francamente, visto che questa testata risulta tra quelle che hanno usufruito di più di finanziamenti pubblici, non vedo perché lo Stato dovrebbe consentirlo ulteriormente. Mi aspetto che un dibattito si apra tra i giornalisti. Sono simili comportamenti che screditano il giornalismo italiano e spiegano perché i lettori fuggono sempre più dalle edicole”.