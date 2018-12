23 dicembre 2018- 12:16 Gay: Pizzarotti, su adozioni non temo Salvini, no a bacchettate ignoranti

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Quattro atti di nascita per altrettante coppie di genitori omosessuali freschi di firma, "io non l'ho fatto contro qualcuno o per protesta: la famiglia è dove ci sono persone che si vogliono bene, al di là del sesso". Lo dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, in un'intervista all'Adnkronos.Alla domanda se non tema le 'bacchettate' del ministro dell'Interno Matteo Salvini, da sempre contrario alle adozioni 'arcobaleno', "spero non siano così ignoranti da voler bacchettare - replica Pizzarotti - ma io non ho tolto nulla a nessuno. Per me è giusto che queste famiglie abbiano gli stessi diritti, senza toglierne agli altri. E' questo del resto il bello dei diritti: puoi darne senza toglierne. Poi si parla di Salvini e va bene, fa contorno, ma fare politica vuol dire fare qualcosa di coerente con quel che dici, quel che non vedo nel governo" giallo verde.