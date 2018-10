9 ottobre 2018- 16:58 Gay: sondaggio su rapporto Chiesa-Lgbt, domani presentazione con Vendola

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Mercoledi 10 ottobre 2018 alle ore 12 presso la Cappella Orsini via di Grotta Pinti 21 saranno presentati i risultati di un sondaggio condotto in tutto il mondo, tra cattolici e la popolazione generale, sul ruolo della Chiesa cattolica nei confronti delle persone e questioni LGBT. La raccolta dei dati per la campagna di Equal Future 2018 è stata condotta dall'agenzia internazionale di sondaggi YouGov. Si legge in una nota. Il sondaggio si è svolto nei paesi cattolici più popolosi del mondo: Brasile, Messico, Colombia, Filippine, Italia, Francia, Stati Uniti e Spagna. Insieme, questi Paesi rappresentano la metà della popolazione cattolica globale. Partecipano: Tiernan Brady, Direttore Equal Future; Andrea Rubera, Global Network of Rainbow Catholics; Roberto Geloso, Cammini di Speranza. Interverranno: Monica Cirinnà e Nichi Vendola.