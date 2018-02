GAY: TURISMO, MILANO SI AGGIUDICA 37ESIMA CONVENTION IGLTA

1 febbraio 2018- 18:52

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Sarà Milano a ospitare la 37esima convention, nel 2020, di Iglta, l'associazione internazionale del Tursimo Gay&Lesbian. Lo annuncia l'assessore al Turismo del Comune, Roberta Guaineri, sulla sua pagina facebook: "abbiamo creduto in questo progetto sin dal primo momento e grazie alla sinergia con Enit, agenzia nazionale del Turismo e Iglta, abbiamo raggiunto l'obiettivo di confermare ancora una volta il carattere aperto e comsopolita della città, da sempre in prima linea per l'affermazione dei diritti"."Promuoveremo Milano come una destinazione turistica in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi visitatore" conclude.