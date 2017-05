GB: ANCHE A VENEZIA BANDIERE A MEZZ'ASTA PER LA TRAGEDIA DI MANCHESTER

23 maggio 2017- 18:38

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - Bandiere a mezz'asta oggi nelle sedi istituzionali del Comune di Venezia in segno di partecipazione al dolore che ha colpito il popolo britannico per la tragedia causata dall'attentato terroristico di Manchester. Dando seguito all'invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'unirsi al cordoglio di Enti e Istituzioni, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha dichiarato: “Esprimo la vicinanza della nostra città ai familiari delle vittime. Non dobbiamo cedere alla paura e restare sempre uniti contro il terrore e la barbarie".