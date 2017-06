GB: GLORIA NELL'ULTIMA TELEFONATA 'CIAO MAMMA, GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE MI HAI DATO'

15 giugno 2017- 13:06

Padova, 15 giu. (Adnkronos) - "Ciao mamma, grazie per tutto quello che mi hai dato". Così Gloria Trevisan nell'ultima telefonata alla mamma prima che cadesse la linea, mentre l'appartamento in cui viveva con il fidanzato Marco Gottardi era invaso dal fumo dell'incendio che stava devastando il Grenfel Tower a Londra l'altra notte. Un'ultima telefonata come è stata riportata dall'avvocato della famiglia Trevisan, Maria Cristina Sandrin stamane nel corso di un incontro con i cronisti davanti all'abitazione della famiglia di Gloria a Camposanpiero, nel padovano. Il legale ha spiegato che non ci sono ancora notizie da parte della Farnesina sulla sorte dei due giovani architetti veneti trasferitisi nella capitale londinese tre mesi fa e dove avevano subito trovato lavoro.