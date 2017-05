GB: MATTARELLA, QUEST'EPOCA FLAGELLATA DA MALE E VIOLENZA

23 maggio 2017- 13:35

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Anche quest'epoca è flagellata dal tema dal male e dalla violenza, come ci ricorda la tragedia di ieri Manchester". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nell'Aula bunker dell'Ucciardone di Palermo in occasione della cerimonia di commemorazione dei 25 anni dalla strage di Capaci. "Nell'arco di un decennio, guardando indietro, si ha l'impressione di trovarsi in un'altra epoca. Come ci ricorda quanto accaduto ieri a Manchester - ha detto - Eppure il ricordo di quei giorni lontani di Palermo, così drammatici, così cupi e così segnati da tanta violenza e tanto dolore, permane pienamente vivido, in Italia e nel mondo. E provoca, tuttora, orrore e coinvolgimento, non soltanto in chi li subì personalmente o in chi li visse da vicino".