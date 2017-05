GB: MINNITI, A MANCHESTER STRAGE INACCETTABILE E DISUMANA

23 maggio 2017- 12:37

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "C'è un punto che connette questa nostra discussione di oggi con quanto accaduto a Manchester. L'Italia ha imparato sulla sua pelle cosa vuol dire combattere il terrorismo e oggi possiamo dire che terrorismo e mafia sono entrambi nemici mortali democrazia e li combatteremo insieme". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti dell'aula bunker di Palermo per il XXV anniversario della strage di Capaci. "A Manchester - ha aggiunto - è avvenuta una strage disumana e inaccettabile perché avvenuta in un momento di festa, di bambini e genitori. Appena finito qui tornerò a Roma dove ho convocato un vertice anti terrorismo a cui parteciperà anche un esponente dei servizi segreti inglesi, per dimostrare che in questi momenti mettiamo in campo una collaborazione che ha funzionato in passato e che pensiamo possa funzionare oggi".