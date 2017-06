GB: PAPà MARCO, CON PASSARE ORE NOSTRE SPERANZE DIMINUISCONO MA SPERO IN MIRACOLO

15 giugno 2017- 13:48

Venezia, 15 giu. (AdnKronos) - “Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i familiari di Gloria. Con il passare delle ore le nostre speranze, già ridotte al lumicino, stanno diminuendo, ma fino a che non ci diranno di aver ritrovato i nostri ragazzi continuiamo a credere nel miracolo”. Lo ha detto un commosso Giannino Gottardi, padre di Marco, il ragazzo disperso con la fidanzata Gloria Trevisan nel rogo della Grenfeel Tower. “Per il momento non partirò per Londra, non me la sento di lasciare mia moglie da sola - ha spiegato - lì c’è già il fratello di Gloria che sta amplificando i nostri appelli, anche attraverso i social, e prova in ogni modo a trovare tracce sulla sorte dei nostri cari”.