26 aprile 2018- 12:51 Gb: Patriarca Venezia, Alfie è 'figlio nostro', ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Senza accanimento terapeutico, senza cioè trattamenti sproporzionati, ma anche senza abbandono terapeutico, cioè senza mai venire meno al dovere-diritto di prendersi cura e di accompagnare la persona malata e i suoi familiari con alta professionalità, con grande umanità e con… amore, veramente disinteressato e non ideologico", prosegue "Si tratta perlomeno di risparmiare il dolore - come ora è possibile, con le opportune e preziose cure palliative - fino al momento della morte naturale. Solo così una società 'vive' e progredisce, solo così si cresce in civiltà e umanità - conclude - Affidiamo nella preghiera il piccolo Alfie e i suoi genitori alla Madonna - che è Madre di misericordia - perché non faccia mancare luce e speranza anche nei momenti più bui e continuiamo a chiedere ed invocare umanità perché finalmente, come ha detto ancora il Santo Padre, 'venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori'".