GB: PISICCHIO, CHI PROVOCA VOTO ANTICIPATO DIFFICILE CHE VINCA

9 giugno 2017- 15:07

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Il risultato del voto britannico, che ha generato una condizione di oggettiva instabilità, racconta alcune cose. Per esempio che il mito del maggioritario all'inglese non riesce a reggere più in una stagione in cui sono saltati tutti i canoni della politica tradizionale e ha fatto ingresso il voto antagonista. E anche che vale sempre l'insegnamento della migliore filosofia sull'eterogenesi dei fini: chi provoca le elezioni anticipate per trarne un vantaggio poi perde invariabilmente. La politica italiana sia avvertita". Lo afferma il presidente del gruppo Misto alla Camera Pino Pisicchio.