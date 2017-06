GB: STERLINA IN CALO SU PRINCIPALI VALUTE

9 giugno 2017- 08:29

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La sterlina è in calo su tutte le principale valute mondiali dopo l'esito delle elezioni in Gran Bretagna, che vedono vincitore il partito conservatore guidato dalla premier Theresa May, ma senza una maggioranza assoluta in Parlamento. Una situazione che renderà difficile la governabilità del Paese. La sterlina è scesa a 1,269 dollari (-1%) e a 139,8 yen giapponesi (-0,8%). Si rafforza a sua volta l'Euro sulla moneta inglese, che tocca gli 0,88 pound (+1,08%).