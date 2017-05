GB: ZAIA, DOLORE E SDEGNO PER LA STRAGE DEI BAMBINI NON BASTANO (2)

23 maggio 2017- 16:42

(AdnKronos) - “Non bisogna cadere nell’errore della generalizzazione – prosegue il Presidente del Veneto – perché se non è vero che tutti gli islamici sono terroristi, è anche vero che tutti gli atti terroristici sono di matrice islamica”.“ In queste ore di dolore – conclude il Governatore – mi dispiace di aver dovuto sentire anche dichiarazioni nelle quali si evidenziava che l’Italia è ancora immune da queste tragedie. Nulla di più sbagliato, perché la sofferenza non ha confini: è di tutti noi, anche di chi ha avuto la fortuna di non sentirla sulla propria pelle”.