28 maggio 2019- 19:47 Gdo: Filcams su Auchan-Conad, 'servono piano e dettagli su futuro punti vendita' (2)

(AdnKronos) - Per la Filcams "è importante fin dall'inizio definire il perimetro della vertenza: sono coinvolti circa 18000 lavoratori tra sedi, punti vendita e logistica, a questi si aggiungono migliaia di lavoratrici e di lavoratori in appalto e in franchising a cui è dovuta la stessa attenzione". L'operazione, si legge nella nota, "sancisce l'abbandono dell'Italia da parte di Auchan, multinazionale francese tra le più grandi imprese al mondo della grande distribuzione. Al contempo Conad scalerebbe la classifica del mercato italiano diventandone il leader indiscusso. Dietro al marchio Conad, è opportuno ricordarlo, ci sono decine di imprenditori tra cui si individuano luci ed ombre, soprattutto nel rispetto della contrattazione e delle relazioni sindacali".