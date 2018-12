19 dicembre 2018- 14:03 Gdo: R&S, giro d'affari in aumento in Italia, ma margini in riduzione

Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Nel 2017 il fatturato aggregato dei maggiori operatori della Gdo italiana, che rappresentano il 97% del mercato della Gdo alimentare nazionale, ha toccato, al netto dell'Iva, quota 83 miliardi di euro, con un incremento del +4,4% rispetto all’anno precedente. Se la crescita commerciale registrata è la più consistente dal 2014, il margine operativo netto risulta invece in calo del 5,5%, il risultato corrente del 5,9%. I numeri del 2017 restituiscono uno scenario in cui alla crescita delle vendite non corrisponde quella dei margini industriali; segno di un mercato che mostra le prime avvisaglie di saturazione. I maggiori operatori della Gdo hanno ottenuto il record di utili dal 2013 pari 1.095 mln nel 2017.L’analisi dei dati per comparto mette in luce dinamiche differenti. Le catene di discount hanno chiuso il quinquennio con la maggiore crescita media annua delle vendite (+9,6% dal 2013 al 2017 e +9,7% solo nel 2017). Anche la Distribuzione Organizzata, che comprende forme consortili e di unione volontaria, è stata molto dinamica (+5,6% medio annuo dal 2013 e +6,1% nel 2017). Bene la Lega delle cooperative (Legacoop): Conad ha realizzato dal 2013 una crescita media annua del 3,1% e del 5,3% nel 2017 e le Coop hanno segnato un progresso medio del giro d’affari del +0,7% nel periodo e del +3,4% nel solo 2017. In calo, invece, la Grande distribuzione, il cui fatturato è in ripiegamento in media dello 0,2% rispetto al 2013, ma che ha comunque chiuso il 2017 col segno più (+0,2%). I discount si impongono anche in quanto a rendimento del capitale, con un Roi del 19,9% nel 2017, superiore a quello della Distribuzione organizzata (9,2%) e della Grande distribuzione (3,5%). All’interno del mondo cooperativo Conad segna il 7,9%, il gruppo Coop lo 0,6%. In sintesi: nel 2017 i discount hanno realizzato vendite pari al 15,6% del totale, ma utili pari al 34,2%; la Distribuzione Organizzata rappresenta il 33% del giro d’affari, ma cuba utili per il 44,3%; la Grande Distribuzione muove un fatturato pari al 27,2% ma raccoglie solo il 2,5% degli utili. Il mondo cooperativo: vendite per il 24,2% del totale e utili per il 18,9%.