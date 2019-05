29 maggio 2019- 13:59 Gdo: Uiltucs Sicilia, 'no a soluzioni spezzatino su Conad e Sma'

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Non accetteremo proposte imprenditoriali che non garantiranno tutti i lavoratori comprese le sedi e la logistica". Così Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, commenta l'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo economico sull'acquisizione dei supermercati Auchan da parte di Conad e il futuro dei supermercati Sma. Il sindacato ha accolto "positivamente" la proposta del Ministero di riconvocare il tavolo per il 20 giugno. "Le preoccupazioni dopo l'incontro al Mise crescono - dice - Per gli ipermercati Auchan siciliani non c'è nessuna certezza sulla garanzia di tutti i livelli occupazionali e nessuna certezza sui soggetti giuridici che gestiranno gli ipermercati in Sicilia. Sembrerebbe che siano coinvolti soggetti diversi ed è praticamente certo lo spezzatino. Anche per i lavoratori Sma nutriamo forte preoccupazione: dopo l'esclusione dal piano Conad si parla del Gruppo Arena, ma da questo progetto sembrano esclusi alcuni negozi, la sede di Misterbianco e la logistica".