GE: FIOM, AVANTI VERSO REINDUSTRIALIZZAZIONE SITO SESTO S. GIOVANNI

7 luglio 2017- 11:42

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - "La Fiom valuta positivamente le novità emerse al tavolo, legate al reale avvio del processo di reindustrializzazione del sito, obiettivo che, è stato ribadito, garantisca l'occupazione di tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza, giunti a nove mesi di presidio dello stabilimento". E' quanto si legge in una nota della Fiom Cgil in seguito all'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico per la vertenza dello stabilimento Ge di Sesto San Giovanni, con la presenza dei rappresentanti del ministero, di Alstom Power Italia, General electric, Regione Lombardia e delle organizzazioni sindacali.I rappresentanti dell'azienda hanno informato il tavolo riguardo il mandato dato a tre advisor che, dopo aver visitato lo stabilimento, hanno prodotto un agency report da sottoporre a soggetti interessati a reindustrializzare il sito. Al momento, è stato aggiunto, due grandi società - Abb e Honeywell - hanno manifestato un primo interesse.La Fiom, si legge nella nota, "ha inoltre chiesto, per svolgere i necessari ulteriori approfondimenti, che sia attivato un tavolo tecnico a livello locale presso la Prefettura, con la presenza di tutte le parti, a partire dal Comune di Sesto, ieri assente. Infine, la Fiom ha chiesto a General electric, ad operazione avvenuta, un impegno in prima persona, per garantire una committenza solida al nuovo soggetto industriale".