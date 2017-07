GE: FIOM, BENE INTESA SU REINDUSTRIALIZZAZIONE SITO SESTO

25 luglio 2017- 13:16

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Schiarita nella vertenza Alstom Power-Ge. Ieri sera è stato sottoscritto, presso la prefettura di Milano, un protocollo d’intesa tra Alstom power Italia, società del gruppo General electric, la Fiom, la Rsu di Alstom power, il Comune di Sesto San Giovanni e la Regione Lombardia, che "consente di fare un grande passo avanti rispetto alla vertenza in corso da ormai quasi un anno". Ad annunciarlo è la Fiom-Cgil in una nota. Le parti, infatti, hanno definito un’intesa che si pone l’obiettivo della ricollocazione del personale ex Alstom Power Italia, già impiegato nel sito, che da più di dieci mesi, dopo il licenziamento intimato dall’azienda, è in assemblea permanente all’interno del sito produttivo per indurre la Ge a trovare nuovi soggetti industriali che propongano un’alternativa occupazionale ai lavoratori. Il protocollo d’intesa definisce anche i termini per dare soluzione ai contenziosi giuslavoristici tuttora pendenti davanti al Tribunale di Monza. Per Rosario Rappa della segreteria nazionale della Fiom, Alessandro Pagano, segretario generale della Fiom Lombardia e Roberta Turi segretaria generale della Fiom di Milano, “questo protocollo d’intesa, votato all’unanimità dai lavoratori in assemblea permanente, un passo molto importante verso l'obiettivo della reindustrializzazione del sito di Sesto San Giovanni e la rioccupazione dei lavoratori che da mesi lottano per riottenere un posto di lavoro".