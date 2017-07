GE: FIOM, BENE INTESA SU REINDUSTRIALIZZAZIONE SITO SESTO (2)

25 luglio 2017- 13:16

(AdnKronos) - Nell’intesa, riferisce ancora la Fiom, tutti i soggetti che erano presenti all’incontro si impegnano per ottenere al più presto questo risultato: Alstom Power Italia conferirà ad una società specializzata l’incarico per ricercare e sostenere delle opportunità di reindustrializzazione del sito con l’obiettivo della ricollocazione dei lavoratori espulsi; Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni confermano gli impegni per attrarre nuovi soggetti industriali e politiche attive del lavoro che favoriscano il processo di eventuale ricollocazione; il ministero dello Sviluppo economico, che assumerà l’accordo, effettuerà con le parti incontri di monitoraggio e verificherà la possibilità di attivare nuovi ammortizzatori sociali in deroga. La Fiom, in rappresentanza dei lavoratori che hanno impugnato giudizialmente il loro licenziamento, ha inoltre definito con l’azienda una specifica incentivazione economica per chiudere il contenzioso ancora pendente. Da domani, a fronte di quest’intesa, i lavoratori cesseranno l’occupazione del sito produttivo di Alstom Power Italia di Sesto San Giovanni. La Fiom nei prossimi giorni definirà con loro nuove forme di lotta che tengano alta l’attenzione e che spingano tutte le parti firmatarie a realizzare quanto convenuto con il massimo impegno e nel minor tempo possibile.”