3 giugno 2019- 18:38 Ge: Le Maire, 'al fianco lavoratori Belfort, piano sociale va migliorato'

Parigi, 3 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire si è recato a Belfort nella regione Borgogna-Franca Contea per incontrare i rappresentanti dei dipendenti dopo che il gruppo statunitense Ge ha annunciato la settimana scorsa la soppressione di circa 1.050 posti di lavoro. In quell'occasione il ministro ha sottolineato la necessità che General Electric riveda il piano sociale."Ge deve rivedere la sua copia e migliorare il suo piano sociale. Il gruppo può e deve fare meglio. E' una condizione necessaria affinché la situazione si tranquillizzi", sottolinea Le Maire che in un tweet si dice al fianco dei dipendenti del gruppo "per garantire un futuro industriale al sito".