GEA GROUP: IN 2° TRIM, ATTESI RICAVI A 1,1 MLD, EBITDA IN CALO A 122 MLN

15 luglio 2017- 14:43

Roma, 15 lug. (AdnKronos/dpa) - Gea Group, il gruppo tedesco fornitore dell'industria alimentare, prevede, nel secondo trimestre dell'esercizio, ordini a quota 1,241 miliardi e ricavi a 1,141 miliardi che si confrontano, rispettivamente, con 1,222 miliardi e 1,157 miliardi dello stesso periodo del 2016. In flessione l'ebitda che passa dai 145 milioni del secondo trimestre dell'anno scorso ai 122 milioni di quest'anno. Gea ha quindi rivisto le guidance per l'intero anno che vedono ora per lebitda una 'forchetta' compresa tra 600 e 640 milioni di euro rispetto a quella precedente compresa tra 620 e 670 milioni di euro.