27 aprile 2018- 10:43 Gedi: M. De Benedetti, Mondardini continuerà a partecipare a scelte aziendali (2)

(AdnKronos) - Preparare la successione, sottolinea De Benedetti, "ha comportato un lavoro di almeno sei mesi"; e poi, all’individuazione di Laura Cioli come nuova ad, "siamo arrivati assieme io, mio fratello Rodolfo e la stessa Monica che da amministratore delegato di Cir e vicepresidente di Gedi sarà ancora più partecipe delle scelte aziendali".De Benedetti quindi assicura: "Abbiamo rafforzato la squadra, cercando nuove energie per affrontare un mondo i cui cambiamenti stanno avendo un’accelerazione straordinaria". E "l’impegno della mia famiglia, di Cir e Exor è totale. Credo - conclude - che il mio ruolo, quello di John Elkann e di Monica Mondardini possano essere il supporto ideale per il lavoro che a Laura Cioli abbiamo chiesto di portare avanti".