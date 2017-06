GEDI: VIA LIBERA CONSOB A PROSPETTO PER QUOTAZIONE IN BORSA

23 giugno 2017- 21:55

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Via libera Consob al prospetto per la quotazione in Borsa di Gedi. Le azioni del gruppo editoriale di cui viene richiesta l'ammissione "sono 96.651.191 azioni ordinarie, del valore nominale di 0,15 euro ciascuna", emesse dopo l’aumento di capitale di 79,969 milioni. L'emissione delle azioni, "successivamente alla sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale mediante il conferimento, è prevista, - si sottolinea nella nota - compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro il termine massimo del 30 giugno 2017, all’esito delle necessarie verifiche".