4 luglio 2019- 17:56 Gela: vertice tra governo e Eni a Palazzo d'Orleans

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Vertice a Palazzo d'Orleans, a Palermo, sull'avanzamento del piano di riconversione e risanamento ambientale dell'area di Gela. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha incontrato una delegazione dell’Eni guidata dal responsabile per le Relazioni istituzionali locali Francesco Manna e il sindaco della città nissena Lucio Greco, alla presenza anche dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano. Due ore circa di incontro durante il quale sono state illustrate tutte le attività messe in campo o che si stanno attivando sul territorio."Gela rappresenta l’esempio di un processo lento, ma inesorabile, di riconversione ambientale, con il passaggio da un’industria pesante a una bioraffineria e con investimenti nel campo del turismo culturale - ha detto Musumeci a margine del vertice - L’incontro di oggi è utile per pianificare chi deve fare qualcosa e quando: la sinergia tra Regione ed Eni è un segnale positivo e forte che vogliamo lanciare alla comunità". "Riteniamo interessante la fase avviata già da tempo - ha aggiunto - e confermiamo la nostra disponibilità ad accompagnare questa stagione che speriamo possa presto essere estesa anche alle altre zone industriali dell’Isola, come Milazzo e Priolo. Le rassicurazioni fornite e gli impegni presi dai vertici dell’Eni ci fanno ben sperare sul proseguo positivo delle attività. Vigileremo, comunque, affinché vengano rispettati i tempi".