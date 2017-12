GENERAL ELECTRIC TAGLIA 4.500 POSTI

6 dicembre 2017- 20:55

Fairfield, 6 dic. (AdnKronos/Dpa) - La multinazionale statunitense General Electric prevede di tagliare 4.500 posti di lavoro nel settore delle apparecchiature per la produzione di energia elettrica in Europa. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano economico francese Les Echos. GE ha presentato un piano al Comitato per il lavoro europeo che prevederebbe il taglio di 4.500 posti di lavoro nel settore delle apparecchiature energetiche, acquisito da Alstom nel 2015.