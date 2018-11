21 novembre 2018- 09:10 Generali: accelera su crescita, via libera a piano strategico 2019-2021(2)

(AdnKronos) - Alla base della nuova strategia 'Generali 2021' vi sono quattro convinzioni, sottolinea il gruppo in una nota, che differenziano la posizione di Generali sul mercato. I mercati assicurativi europei continueranno a rimanere attrattivi. L’elevato accumulo di ricchezza privata sosterrà la vendita dei prodotti nel ramo Vita e nell’Asset Management, mentre i trend demografici e di riduzione della spesa pubblica guideranno lo sviluppo di servizi in ambito pensionistico, sanitario e del welfare. Altro assunto è che i mercati retail e pmi stanno guidando una crescita profittevole. I clienti retail svolgeranno un ruolo chiave nei mercati assicurativi del futuro, mentre il segmento delle pmi rappresenta un’opportunità chiave in mercati core quali Italia e Germania. Inoltre, è la convinzione di Generali, un’offerta che integri assicurazioni e asset management è fondamentale per i clienti in tutto il mondo. I clienti sono alla ricerca di prodotti che integrino Vita e Asset Management, per proteggere e far crescere i loro asset, mentre i cambiamenti macro e demografici aumentano la domanda per soluzioni innovative nel Danni e nel ramo Salute. Questa integrazione riflette lo spostamento del focus dai “prodotti” ai “clienti” e da “protezione e risarcimento” a “prevenzione e servizio”. E, ancora, le reti distributive fisiche sono rafforzate e non sostituite dalla digitalizzazione. Le reti distributive fisiche rimarranno un vantaggio competitivo per l’industria, sempre più rafforzate da strumenti digitali che permetteranno di ottenere una più alta soddisfazione dei clienti, maggiore produttività e maggiore efficienza.